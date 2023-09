Ngày 21/9 xét xử Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng theo Điều 331 Bộ luật Hình sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiếp tục đề nghị truy tố 5 bị can về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".