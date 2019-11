Ngày 29/11, xử sơ thẩm vụ xe rác tông chết nam sinh ở Hà Nội

Tòa án Nhân dân (TAND) quận Thanh Xuân thông báo, vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vào 14h ngày 29/11. Bị cáo trong vụ án là Lê Hoàng Lê, sinh năm 1981, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội, nguyên là tài xế cho Hợp tác xã (HTX) Thành Công.

Thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh : CTV).

Trước đó, vào 14h30 ngày 12/4, Lê Hoàng Lê lái xe chở rác đi thu gom rác dù đang là giờ cấm hoạt động đối với phương tiện này. Khi đến lối rẽ đối diện số nhà 124 đường Vũ Trọng Phụng, xe tông cháu P.Đ M. (14 tuổi học sinh trường THCS Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân) chấn thương nặng sau đó tử vong.



Việc hoạt động vào giờ cấm trên, tài xế Lê có sự điều động của cán bộ trong đơn vị, cùng việc kí khống giấy tờ của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân. Do đó, bố nạn nhân là anh Phan Thanh Tùng (41 tuổi) gửi đơn đến cơ quan chức năng, kiến nghị xem xét lại việc điều tra trong vụ án và xử lý trách nhiệm của những người liên quan.

Trong kết luận điều tra bổ sung, Công an quận Thanh Xuân xác định tài xế Lê không có hành động đưa cháu bé đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng cũng xác định trách nhiệm của những người liên quan để kiến nghị UBND quận xử lý. Cụ thể, ông Nguyễn Tiến Trung (sinh năm 1956), người ký điều động tài xế Lê Hoàng Lê lái xe đi thu gom rác trong giờ cấm, bị sa thải khỏi HTX Thành Công. Ông Phạm Thiện Lộc - Giám đốc HTX - xin rút kinh nghiệm sâu sắc.

Về phía Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân, ông Nguyễn Ngọc Phương - cán bộ xác nhận vào lệnh vận chuyển để trống thống tin, tạo điều kiện cho HTX Thành Công điều động xe chở rác - bị điều chuyển sang làm nhân viên bảo vệ tại Công viên Thanh Xuân. Ông Lê Hồng Thắng - Giám đốc Ban quản lý dự án và bà Trần Hồng Hạnh - Trưởng phòng Hành chính, nhận trách nhiệm của người đứng đầu và rút kinh nghiệm sâu sắc.

Vào khoảng 14h30 ngày 12/4, tài xế Lê Hoàng Lê nhận lệnh của HTX Thành Công lái xe đi thu gom rác tại quận Thanh Xuân. Theo quy định, đây là khung giờ xe chở rác không được phép hoạt động.

Đến khoảng 16h cùng ngày, xe di chuyển trên đường Vũ Trọng Phụng hướng về Ngụy Như Kon Tum. Khi đến lối mở để quay đầu (đoạn số nhà 124 Vũ Trọng Phụng), do có ô tô màu đen ở phía trước đang đi chậm dần để quay đầu nên Lê lái xe chậm và gần như dừng hẳn.

Sau khi xe ô tô màu đen quay đầu xong, tài xế Lê không quan sát gương cầu bên phải và cũng không nghĩ có phương tiện giao thông khác vòng cắt qua đầu ô tô nên đạp ga tăng tốc lên khoảng 10km/h và tông vào bé P.Đ.M.

Người dân hô hoán, Lê cho ô tô lùi lại khoảng 20cm rồi xuống xe để kéo cháu M. ra, cùng người dân đưa nạn nhân vào Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Cháu M. bị thương tích nặng, được chuyển sang Bệnh viện 198 rồi qua đời vào khoảng 18h cùng ngày.