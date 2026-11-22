Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Một Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong vụ án, các bị cáo Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thanh Tú bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan (lao động tự do) bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 và điểm a, khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, Phạm Thị Hòa cùng Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương bàn bạc nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Sen Tài Thu, sử dụng thông tin sai sự thật về hoạt động kinh doanh để huy động vốn thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Nhóm bị cáo cam kết trả lợi tức từ 9% đến 13,5%, đồng thời cho phép nhà đầu tư rút vốn trước hạn. Tuy nhiên, những người góp vốn không được ghi tên vào sổ cổ đông và không được hưởng quyền lợi cổ đông theo quy định.

Bằng thủ đoạn trên, 459 nhà đầu tư đã chuyển hơn 1.726 tỷ đồng. Trong đó, hơn 737,2 tỷ đồng được sử dụng để chi trả lợi nhuận cho những người tham gia trước nhằm tạo lòng tin; hơn 988 tỷ đồng còn lại bị cáo buộc chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, 266 bị hại trình báo đã chuyển hơn 971 tỷ đồng, được chi trả hơn 213 tỷ đồng, còn hơn 757 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt.

Nỗi lo của người lao động tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Trao đổi với VOV.VN, chị N.T.N (SN 1979, nhân viên điều dưỡng) cho biết đã làm việc tại Sen Tài Thu hơn 15 năm. Chị N. cho biết, sau khi vụ án bị khởi tố, lượng khách hàng sụt giảm, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng. Một số nhân viên lựa chọn nghỉ việc, trong khi những người ở lại không khỏi lo lắng về tương lai công việc.

Chị N.T.N, nhân viên điều dưỡng làm việc tại Sen Tài Thu. (Ảnh: Trọng Phú)

Dù mức lương không bị cắt giảm, việc chi trả có thời điểm bị chậm khiến cuộc sống của chị gặp nhiều khó khăn. Những khoản chi tiêu thường ngày, đặc biệt là tiền học của con, trở thành nỗi lo mỗi khi đến hạn thanh toán.

Cũng trải qua giai đoạn nhiều biến động, vợ chồng anh T. (SN 1989, lễ tân) và chị Y. (SN 1990, nhân viên điều dưỡng) là hai trong số những nhân viên đã gắn bó lâu năm với Sen Tài Thu. Cùng quê Thanh Hóa, hai vợ chồng ra Hà Nội lập nghiệp. Anh T. làm công việc hướng dẫn, đón tiếp khách hàng từ tháng 10/2012, còn chị Y. đã có 16 năm làm nhân viên trị liệu.

Sau nhiều năm làm việc, hai vợ chồng vẫn phải thuê nhà tại Hà Nội, nuôi hai con đang học lớp 5 và lớp 1. Vì cùng làm việc tại một doanh nghiệp, những khó khăn trong hoạt động kinh doanh đã tác động trực tiếp đến thu nhập của cả gia đình.

Một trụ sở của Sen Tài Thu tại phố Thái Thịnh, Hà Nội. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo chị Y., khi lượng khách hàng giảm sút, thu nhập của chị có thời điểm chỉ còn khoảng 6–7 triệu đồng/tháng, thay vì 8–9 triệu đồng như khi công việc ổn định.

Anh T. chia sẻ, thời điểm doanh nghiệp gặp khó khăn, có những tháng lương bị chậm, hai vợ chồng phải xin khất tiền thuê nhà. Khi cần thiết, gia đình phải sử dụng tiền tích góp hoặc vay mượn bạn bè để trang trải cuộc sống.

Trước phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Sen Tài Thu, những người lao động bày tỏ mong muốn sau khi phiên tòa kết thúc, các vướng mắc liên quan đến vụ án từng bước được giải quyết, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển.