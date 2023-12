Nghệ An: Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng do 2 "nữ quái" cầm đầu

Ngay trong những ngày đầu mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Nghệ An, đã lập chiến công xuất sắc khi triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề liên tỉnh quy mô rất lớn do hai đối tượng cầm đầu, bắt 14 đối tượng, xác định tang vật đánh bạc là hơn 200 tỷ đồng.

Các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Cầm đầu đường dây đánh bạc trên là hai đối tượng Đinh Thị Thao (sinh năm 1974) và Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1973), cùng trú quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giúp việc cho Thao và Thảo còn có nhiều đại lý cấp dưới tại các tỉnh, thành Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình.

Các đối tượng trong đường dây có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động rất tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng để hoạt động phạm tội.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, từ ngày 12/12/2023 đến ngày 15/12/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương tỉnh Nghệ An và Công an thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình triển khai đồng loạt 14 tổ công tác bắt, khám xét nơi ở của 14 đối tượng trú tại thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ninh Bình.

Tang vật thu giữ 22 điện thoại di động các loại, 1 iPad, 1 quyển sổ và nhiều tang vật có liên quan khác.

Bước đầu xác định, tính từ thời điểm từ đấu tranh chuyên án đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề hơn 200 tỷ đồng. Chỉ riêng ngày 9/12/2023, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần 1,5 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đã tạm giữ hình sự những đối tượng nói trên để điều tra làm rõ và tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng chuyên án.