Nghệ An: Phát hiện nhiều bao tải chứa đầy chất nghi ma túy đá

Ngày 17/4, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện nhiều bao tải, bên trong chứa đầy chất nghi ma túy. Ngay sau đó, lực lượng công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã tiến hành thu giữ những bao tải trên để phục vụ công tác điều tra.

Tuyến đường nơi xảy ra sự việc.

Lãnh đạo xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu cho biết: trước đó, nhiều bao tải lạ được phát hiện bên quốc lộ lộ 48B, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Thuận. Những bao tải này như những bao tải thức ăn cho tôm. Thấy nghi vấn, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra, nghi là ma túy dạng đá nên đã tiến hành thu giữ.



Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an huyện Quỳnh Lưu xác nhận sự việc. “Hiện số lượng là rất lớn, anh em đang kiểm tra, chưa thể cung cấp thông tin cụ thể”- lãnh đạo công an huyện Quỳnh Lưu cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.