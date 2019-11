Nghệ An trao thưởng Công an huyện Yên Thành triệt phá vụ ma túy lớn

Sáng nay 29/11, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an Nghệ An cho biết, sẽ trao thưởng cho Công an huyện Yên Thành, vì đã có thành tích xuất sắc triệt phá một vụ buôn bán ma túy với số lượng lớn. Đây cũng là chiến công của lực lượng Công an Nghệ An trong những tháng cuối năm.

Tang vật vụ án.

Trước đó, vào lúc 4h sáng 28/11, Công an huyện Yên Thành đã tiến hành phá án một vụ mua bán ma túy trên địa bàn, bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Giang (SN 1960), trú xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.



Tiếp đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, phát hiện 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá, 20.000 viên ma túy tổng hợp được giấu trong nhà.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng liên quan trong đường dây này, bao gồm: Hoàng Doanh Điệp (SN 1981), trú xã Hồng Sơn (Đô Lương), Nguyễn Công Cương (SN 1983), trú xã Thịnh Thành và Phạm Văn Hùng (SN 1977), trú xã Mỹ Thành, đều trú huyện Yên Thành.

Ban chuyên án tiếp tục thu giữ thêm hơn 200g heroin và gần 1.000 viên ma túy tổng hợp cùng 2 xe ô tô và một số tang vật liên quan. Theo khai báo ban đầu của các đối tượng thì đây là số ma túy được mua từ Lào đưa về Việt Nam để đem đi tiêu thụ ở các địa phương trong cả nước./.