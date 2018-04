Nghệ An: Triệt phá đường dây mua bán chất ma túy với số lượng lớn

Chiều nay (23/4), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, qua biên giới Việt Nam- Lào về Nghệ An tiêu thụ. Lực lượng chức năng đang thống kê tang vật, lập hồ sơ vụ án

Theo đó, vào khoảng 19h30 phút ngày 22/4, trên địa phận bản Na Pục, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, xuất hiện 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, Ban chuyên án lập tức triển khai phương án vây bắt, thu giữ 15 bánh heroin, 2kg ma túy dạng đá, 8000 viên ma túy tổng hợp, 400 đô la Mỹ và 2 điện thoại di động.

Số Heroin bị bắt quả tang khi đối tượng đang vận chuyển

Trong quá trình bắt giữ, một đối tượng đi cùng đã sử dụng súng ngắn bắn 5 phát về phía lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, tổ công tác đã nhanh chóng khống chế bắt được đối tượng, đảm bảo an toàn lực lượng. Bước đầu, đối tượng khai nhận là Thò- Pạ- Sáu, 43 tuổi, trú tại bản Minh Châu, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, và đang là giáo viên Trường tiểu học Tri Lễ 2, huyện Quế Phong.

Đối tượng Thò -Pạ- Sáu bị di lý về tiếp tục điều tra

Quốc Khánh/VOV1

Hiện lực lượng chức năng đã di lý đối tượng về cơ quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.