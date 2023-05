Nghệ An: Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá, bắt giữ 8 đối tượng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, bước đầu bắt giữ 8 đối tượng với số tiền giao dịch để cá độ bóng đá là hơn 20 tỷ đồng.

Ổ nhóm này do hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Gia Định (31 tuổi) và Lê Văn Khánh (28 tuổi) cùng trú thành phố Vinh (Nghệ An).

Tang vật một vụ án cá độ bóng đá. (Ảnh: TTXVN phát)

Giúp việc cho hai đối tượng này có 6 đại lý cấp dưới đều trú tại thành phố Vinh. Đây là nhóm có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động rất tinh vi, với nhiều phương thức thủ đoạn để qua mắt cơ quan chức năng.

Các đối tượng trong nhóm hoạt động khép kín, một số qua sự giới thiệu của người khác nên không biết mặt nhau, thanh toán tiền thắng thua hàng tuần bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Trong mùa thi đấu SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia, nắm bắt được tâm lý của các con bạc sẽ tham gia cá cược trong các trận đấu bóng đá có Đội tuyển Bóng đá Nam, Nữ Việt Nam tham gia, các đối tượng đã lập ra nhiều tài khoản để cá độ, gây bức xúc trong nhân dân.

Sau quá trình theo dõi, ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã triển khai đồng loạt 8 tổ công tác tiến hành bắt, khám xét nơi ở của các đối tượng tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), thu giữ 7 điện thoại di động, 1 máy tính laptop, 1 bộ máy tính để bàn và nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan chức năng cũng tiến hành phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại các trang bóng từ tháng 2/2023 cho đến khi bị bắt giữ là hơn 20 tỷ đồng.

Riêng số tiền cá độ bóng đá trong mùa thi đấu SEA Games 32 là hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.