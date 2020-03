Nghệ An Triệt xóa đường dây đánh bạc hơn 2,5 tỉ đồng qua mạng internet

Chiều nay 18/3, công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau một tháng kiên trì đấu tranh, thu thập các tài liệu, thông tin, chứng cứ, Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An vừa phá thành công Chuyên án 220H. Qua đó, triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng internet, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 2,5 tỉ đồng.

Các đối tượng trong đường dây

Trước đó, đầu tháng 12/2019, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện trên địa bàn xuất hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức sử dụng công nghệ cao, cụ thể là cá độ bóng đá. Trong đó, Nguyễn Văn Hiệu (SN 1997) trú tại xóm Bình Hạnh và Đoàn Bảo Duy (SN 1997) trú tại xóm Bình Phát, cùng xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn nổi lên với nhiều biểu hiện nghi vấn và bất minh về thời gian, tiền bạc.



Tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, Công an huyện Nghĩa Đàn dựng lên chân dung 5 đối tượng liên quan đến hoạt động của Hiệu và Duy, gồm: Nguyễn Viết Cường (SN 1992) và Lê Tự Huy (SN 1999) cùng trú tại khối Tân Hòa; Nguyễn Công Hiệp (SN 1992) trú tại khối Tân Mai, thị trấn Nghĩa Đàn; Nguyễn Văn Tân (SN 1988) trú tại xóm Tân Phú, xã Nghĩa Hội và Phan Tuấn Huỳnh (SN 1997) trú tại xóm Bình Phát, xã Nghĩa Bình, cùng huyện Nghĩa Đàn.

Ngày 15/2, Chuyên án 220H được xác lập để đấu tranh, làm rõ. Rạng sáng 15/3, khi xác định thời cơ đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án, tiến hành bắt Nguyễn Văn Hiệu và Đoàn Bảo Duy cùng các đối tượng liên quan. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 13 điện thoại di động, 1 máy tính bàn, 3 máy tính xách tay, 1 thiết bị thu - phát wifi, 4 USB, 30 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Tang vật vụ án.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyễn Văn Hiệu và Đoàn Bảo Duy đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền mà các đối tượng trong đường dây này sử dụng để đánh bạc là hơn 2,5 tỉ đồng. Theo lời khai của Hiệu, sau khi được một “đàn anh” tên Kiên cấp cho tài khoản trên trang web viva88.net, hắn chia sẻ với Duy tài khoản này để vừa cá độ bóng đá, vừa tổ chức cá độ để kiếm lợi. Ngoài ra, Hiệu và Duy còn nhận cá độ của một số đối tượng khác rồi dùng tài khoản nói trên cá độ với “nhà cái” để hưởng “hoa hồng”, chênh lệch tỉ lệ.