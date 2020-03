Nghệ An triệt xóa đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao

Qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy phát hiện trên địa bàn xuất hiện các điểm mua bán lô đề. Đáng chú ý, để che mắt lực lượng chức năng, chủ các điểm này chủ yếu trao đổi qua mạng xã hội như zalo, facebook, messenger…

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các con bạc tham gia đánh đạc nhắn tin qua mạng sau khi có kết quả thắng thua mới gặp mặt để thanh toán. Theo nguồn tin mà các trinh sát nắm được, quy mô hoạt động của đường dây này là tương đối lớn với nhiều đối tượng là chủ các điểm nằm rải rác ở các xã, điều này khiến công tác xác minh, điều tra gặp khó khăn.

Trước tình hình này, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập Chuyên án VA129B, khẩn trương đấu tranh, làm rõ với các đối tượng trong đường dây. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng trong đường dây gồm Trần Thị Lan (SN 1971) trú tại xã Quỳnh Thọ; Nguyễn Bá Ngọc (SN 1981), Đặng Thị Thủy (SN 1981) cùng trú tại xã Quỳnh Thuận và Đậu Thị Nga (SN 1985) trú tại xóm 3, xã Quỳnh Lâm. Từ các chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai các mũi công tác, bắt giữ 4 đối tượng khi đang thực hiện hành vi mua bán số lô, đề cho các đối tượng qua mạng.

Tiến hành điều tra mở rộng, Ban chuyên án đã làm rõ các đối tượng giao dịch với 4 đối tượng trên. Theo đó, cơ quan Công an đã làm rõ, bắt giữ thêm các đối tượng Nguyễn Xuân Mai (SN 1963), Nguyễn Văn Dũng (SN 1989) cùng trú tại xã Quỳnh Thọ; Trần Đình Văn (SN 1994) và Hồ Thị Linh (SN 1981) cùng trú tại xã Quỳnh Lâm. Thu giữ 2 bảng đề, 14 cáp đề, 8 điện thoại di động, 1 máy tính và gần 16 triệu đồng tiền mặt.

Qua điều tra, bước đầu Ban chuyên án đã chứng minh được số tiền mà các đối tượng tham gia đánh bạc là 81 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.