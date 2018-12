Nghi án nam thanh niên bị bắn chết trong lúc đi làm ở Kon Tum

Chiều 29/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng vừa khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Lê Hữu Bé (34 tuổi, trú xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắk).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân khiến nạn nhân thiệt mạng nghi do bị súng bắn.

Trước đó, khoảng 17h ngày 28/12, anh Bé trong lúc đi làm cùng bạn tại huyện Ia H'Dhrai (Kom Tum) thì được phát hiện chết với nhiều dấu vết khoanh tròn. Sau đó, bạn bè của anh Bé đưa thi thể về gia đình để lo hậu sự.

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân phát hiện sự việc bất thường nên trình báo cơ quan công an. Thực hiện công tác phối hợp, ủy thác từ Công an tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm tử thi nạn nhân.

