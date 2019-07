Nghi án ném bom xăng: Phút kinh hoàng qua lời kể nạn nhân

Ngày 23/7, chị Đinh Thị H. (35 tuổi, trú xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An) vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng bị bỏng nặng ở 2 chân. Chị H cũng đã trình báo sự việc đến cơ quan công an, cơ quan điều tra công an huyện Nghi Lộc cũng đã đến bệnh viện để lấy lời khai của chị phục vụ công tác điều tra.

Ki ốt bán hàng của chị H bị thiêu rụi sau vụ việc.

Đến thời điểm hiện tại chị H vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc xảy ra với mình. chị H. cho biết, khoảng 19h ngày 19/7, chị đang cho con gái 4 tuổi ăn cơm trong ki-ốt bán quần áo (đây vừa là cửa hàng bán vừa là nơi sinh sống của mẹ con chị H.) thì nghe thấy mùi xăng nồng nặc.

Quần áo, tài sản trong ki ốt bị cháy rụi.

Khi chị ra trước cửa để xem có chuyện gì thì bất ngờ bị một người đàn ông bịt kín mặt mũi đốt và ném túi chứa nhiều chai bom xăng về phía mình. Do bất ngờ không kịp tránh nên chị bị những chai xăng trúng vào đùi và chân.

Người đàn ông ném những chai xăng về phía chị H sau đó đã leo lên xe máy của người đứng chờ sẵn rời khỏi hiện trường.

Hai chân chị H bị bỏng nặng sau sự việc.

Chị H nhớ lại: "Lúc đó tôi vừa ra chưa kịp biết chuyện gì thì người này ném cả túi vải màu đen có chứa nhiều chai xăng vào người. Bị cháy, bỏng tôi chỉ kịp chạy đi. Ki-ốt quần áo lúc đó bị lửa lan ra gây cháy toàn bộ tài sản”.

Bản thân chị H cũng đã cung cấp nhiều thông tin về nghi có thể hãm hại mình, cho cơ quan công an. Cũng theo chị H. , đây là lần thứ 3 chị bị nhóm người lạ đến đe dọa thậm chí đánh đập. Cụ thể, chiều ngày 23/6, chị H. đang ở trong ki-ốt bán hàng thì bất ngờ bị 2 người đàn ông bịt kín mặt mũi xông vào. Chưa kịp hiểu chuyện gì, 2 người này xông vào đánh, đấm chị H tới tấp.

Tiếp đến, vào đêm 30/6, 2 người đàn ông tiếp tục đi xe máy đến trước cửa hàng quần áo của chị H. Qua camera an ninh ghi lại được cho thấy, khoảng 24h đêm, nhóm này chỉnh camera đi hướng khác. Đến 3h sáng cùng ngày, nhóm đối tượng này chất một đống quần áo cũ trước cửa hàng quần áo rồi châm lửa đốt.

Vụ cháy lần này đã gây hư hỏng nhiều tài sản bên ngoài của cửa hàng chị H. May mắn, đám cháy đã không lan vào bên trong cửa hàng.

"Qua dữ liệu camera thì tôi thấy mỗi lần đều có 2 người đàn ông 1 béo 1 gầy đến và tôi nhận định cả 3 lần đều là 2 người này gây ra. Tôi có một số nghi ngờ nhưng hiện đã trình báo cho cơ quan công an. Tính mạng tôi đang bị đe dọa, tôi mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ nhóm người kia để bảo vệ tính mạng cho tôi và con", chị H. chia sẻ.

Vụ việc đã thiêu rụi nhiều tài sản tại ki ốt của chị H gồm, gồm 2 xe máy, trong đó có xe Sh mới mua hơn 70 triệu. Tivi, loa máy, tiền mặt, quần áo. May mắn con gái chị H không bị thương trong vụ việc. “Đó là toàn bộ tài sản của tôi, giờ tôi không biết phải sống thế nào, nhà cửa không có, tài sản không, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Được biết, chị H. thuê ki-ốt này để sinh sống và buôn bán đã 10 năm nay. Người dân xung quanh cho biết, chị H. là người hòa đồng với mọi người nên không có mâu thuẫn với ai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.