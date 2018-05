Nghi án vợ cùng con trai siết cổ chồng tử vong

Trao đổi với báo chí ngày 8/5, một vị Công an xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là anh Khổng Văn Tuấn trú tại xã Tứ Xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng ngày 20/4, anh Tuấn trở về phòng lên giường ngủ, vợ là Hoàng Thị Lập (39 tuổi) đã đi ra ngoài mua bánh mỳ sáng cho con gái.

Nhiều vụ án đau lòng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. (Hình minh họa)

Lúc trở về, Lập liền gọi con trai là Khổng Minh V (13 tuổi) xuống giữ bố, còn mình thì dùng khăn thít cổ anh Tuấn đến khi anh này tắt thở.

Khoảng 8h sáng cùng ngày, Lập có báo cơ quan chức năng việc phát hiện chồng mình chết trên giường. Sau đó, lực lượng công an huyện Lâm Thao phối hợp với công an tỉnh Phú Thọ xuống khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ việc.

“Đến 14h30 ngày 7/5, công an tỉnh Phú Thọ và công an huyện Lâm Thao đã dựng lại hiện trường vụ án xảy ra ngày 20/4. Xác định hung thủ chính là vợ và con nạn nhân”, vị công an xã Tứ Xã cho biết.

Ngay sau khi tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan CSĐT đã bắt giữ Hoàng Thị Lập (39 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Đối với con trai của Lập là Khổng Minh V chưa đủ tuổi trưởng thành nên giao cho lại gia đình quản lý.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Diễn biến mới nhất vụ vợ giết chồng phân xác phi tang ở Bình Dương VOV.VN - Cơ quan công an đã hoàn tất kết luận điều tra và xác định hung thủ ra tay giết chồng một mình, không có đồng phạm giúp đỡ.

Ảnh:Thực nghiệm hiện trường vụ vợ giết chồng phân xác phi tang ở Bình Dương VOV.VN - Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng Hàng Thị Hồng Diễm đến hiện trường khu nhà trọ - nơi đối tượng giết chồng phân xác phi tang.

Kết quả điều tra ban đầu vụ chồng giết vợ và 2 con ở Thanh Hóa VOV.VN - Sau khi sát hại vợ cùng 2 con gái, đối tượng Nguyễn Minh Hùng dùng dao tự chém vào tay trái để tự sát.

Những tình tiết đáng quan tâm trong vụ chồng giết vợ rồi tự tử VOV.VN - Tại hiện trường, công an thu giữ một lá thư tuyệt mệnh bên cạnh thi thể chị Thảo cùng với kìm, dây điện.... là tang vật của vụ án.