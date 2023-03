Nghi phạm cuối cùng trong vụ dùng súng cướp ngân hàng ra đầu thú

Sau khi được cơ quan Công an vận động tích cực, giải thích rõ các quy định của pháp luật khoan hồng đối với người phạm tội chủ động ra đầu thú, ăn năn hối lỗi, ngày 7/3, đối tượng Hà Vỹ Toàn (33 tuổi, thường trú tại Quận 5) đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Quận 8 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận nhận đã cùng Trương Minh Thiện và Trương Vĩnh Xương tới dùng súng đe dọa lấy tiền tại Phòng giao dịch Phú Lợi của Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (Quận 8) vào ngày 3/3.

Đối tượng Hạ Vỹ Toàn làm việc với cơ quan điều tra (Ảnh: CACC)

Cụ thể, Thiện bị nợ nần, không có tiền trả nên rủ Xương và Toàn đi cướp. Khi đến cửa phòng giao dịch, Xương ở ngoài canh chừng còn Thiện cùng Toàn khẩu trang che gần kín mặt, giả làm khách bước vào phòng giao dịch. Sau đó, Thiện rút súng bắn đạn bi nhựa đe doạ những người có mặt ở quầy giao dịch, buộc đưa tiền. Toàn đi xung quanh để lấy tiền nhưng không tìm thấy nên cả hai đã ngay lập tức chạy ra ngoài tẩu thoát.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ án, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Quận 8 Đỗ Hữu Trí và Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Nguyễn Thanh Sang đã trao khen thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Quận 8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an do có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ án trên./.