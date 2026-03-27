Nghi phạm ra đầu thú sau vụ án mạng làm 2 người chết

Thứ Sáu, 10:53, 27/03/2026
VOV.VN - Sáng nay (27/3), chính quyền xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị điều tra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Khoảng 22h ngày 26/3, tại thôn Tân Bình xã Kim Điền đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 người chết và 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, đối tượng N.N.Đ (35 tuổi, ở thôn Đặng Hòa, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại TP Đà Nẵng) thuê xe do 1 tài xế điều khiển đi từ Đà Nẵng ra xã Kim Điền để giải quyết chuyện gia đình.

nghi pham ra dau thu sau vu an mang lam 2 nguoi chet hinh anh 1
Tang vật liên quan trong vụ án mạng

Khi tới thôn Liên Hòa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, tài xế phát hiện đối tượng Đ có ý định giết người nên đã can ngăn. Lúc này Đ đã ra tay giết hại tài xế, sau đó kéo xác vào vườn tràm để giấu. Đ tiếp tục điều khiển xe về nhà bố mẹ vợ và xảy ra xô xát.

Tại đây, Đ đã sát hại bà Đ.T.T (mẹ vợ của Đ) và làm ông P.H (bố vợ Đ) bị thương nặng. Sau đó Đ lên xe ô tô và di chuyển về nhà bố, mẹ đẻ để gặp con, rồi lên xe ô tô cố thủ.

nghi pham ra dau thu sau vu an mang lam 2 nguoi chet hinh anh 2
Đối tượng tại cơ quan công an

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã Kim Điền, Bộ đội Biên phòng đồn Cà Xèng cùng các ban ngành và gia đình đã tích cực vận động, thuyết phục hung thủ ra đầu thú. Vào khoảng 4h sáng ngày 27/3, Đ đã ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị án mạng trong đêm giết người súng tự chế mâu thuẫn
Đề nghị công an xử lý việc rao bán tài liệu ôn thi tuyển giáo viên ở Quảng Trị
VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch thi tuyển 416 viên chức giáo dục. Ngay sau khi có kế hoạch này, nhiều trang facebook rao bán tài liệu ôn thi. Việc các nhóm trên mạng xã hội rao bán tài liệu ôn thi khi chưa có nội dung chính thức có dấu hiệu lợi dụng sự thiếu thông tin của giáo viên để trục lợi.

Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm hỏng nhà dân ở Quảng Trị

VOV.VN - Người dân tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình trước đây) phản ánh về việc mái nhà dân bị thủng, hư hỏng sau mỗi đợt nổ mìn khai thác đá ở mỏ đá gần đó.

Đột kích sới bạc trong đêm ở Quảng Trị, bắt giữ 17 người

VOV.VN - Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công an xã Triệu Bình triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

