Nghi phạm ra đầu thú sau vụ án mạng làm 2 người chết

Khoảng 22h ngày 26/3, tại thôn Tân Bình xã Kim Điền đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 người chết và 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, đối tượng N.N.Đ (35 tuổi, ở thôn Đặng Hòa, xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại TP Đà Nẵng) thuê xe do 1 tài xế điều khiển đi từ Đà Nẵng ra xã Kim Điền để giải quyết chuyện gia đình.

Tang vật liên quan trong vụ án mạng

Khi tới thôn Liên Hòa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, tài xế phát hiện đối tượng Đ có ý định giết người nên đã can ngăn. Lúc này Đ đã ra tay giết hại tài xế, sau đó kéo xác vào vườn tràm để giấu. Đ tiếp tục điều khiển xe về nhà bố mẹ vợ và xảy ra xô xát.

Tại đây, Đ đã sát hại bà Đ.T.T (mẹ vợ của Đ) và làm ông P.H (bố vợ Đ) bị thương nặng. Sau đó Đ lên xe ô tô và di chuyển về nhà bố, mẹ đẻ để gặp con, rồi lên xe ô tô cố thủ.

Đối tượng tại cơ quan công an

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã Kim Điền, Bộ đội Biên phòng đồn Cà Xèng cùng các ban ngành và gia đình đã tích cực vận động, thuyết phục hung thủ ra đầu thú. Vào khoảng 4h sáng ngày 27/3, Đ đã ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.