Nghi vấn em ruột đánh anh trai tử vong

Vào khoảng 6h30 sáng nay, C ông an xã Tam Giang, huyện Núi Thành nhận được tin báo của con gái ông Ngô Hữu Hải về việc cha mình bị đánh tử vong ngay tại nhà. Công an xã Tam Giang lập tức phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị hung thủ dùng cây gỗ đánh vào đầu.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Nghi can sau đó cũng được xác định là Ngô Hữu Nên (34 tuổi), em ruột ông Hải, ở cùng địa phương. Nguyên nhân ban đầu có thể trong lúc va chạm thì Nên đã đánh anh trai mình tử vong. Sau đó Nên bỏ đi và đến sáng nay mới xuất hiện tại hiện trường.



Hai anh em ông Nên đều đã có vợ con và nhà ở ngay cạnh nhau. Hiện, Ngô Hữu Nên được đưa lên Công an huyện Núi Thành để tiến hành lấy lời khai. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.