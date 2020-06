Nghi vấn Tenma hối lộ: Bộ Công an yêu cầu Nhật Bản cung cấp thông tin

Chiều 2/6, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Công an đã nhận được câu hỏi liên quan đến nghi án Công ty Tenma của Nhật Bản hối lộ cán bộ hải quan và thuế Bắc Ninh.

Công ty Tenma tại Bắc Ninh. (Ảnh: Dân trí)

Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an và Bộ Tài chính đều kiên quyết sớm làm sáng tỏ vụ việc.



“Công an Bắc Ninh đã làm việc với công ty Tenma để thu thập thông tin tài liệu. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các Cục nghiệp vụ liên hệ với các đối tác Nhật Bản để đề nghị cung cấp thông tin vụ việc”, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết.



Cũng theo ông Tô Ân Xô, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải làm minh bạch, rõ ràng và chống thất thu thuế và vụ việc này đang được tiến hành điều tra./.