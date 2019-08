Người dân cảnh giác với đối tượng giả danh Công an lừa đảo

Công an thành phố Đà Nẵng vừa cho biết, thời gian gần đây, một số đối tượng giả danh cán bộ Công an thành phố Đà Nẵng, Công an Hà Nội, Viện Kiểm sát, Tòa án... gọi điện thoại cho người dân đe dọa liên quan đến các vụ án hình sự.

Ảnh minh họa.

Những đối tượng này yêu cầu người dân khai báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan chức năng để kiểm tra, nếu không liên quan đến tội phạm sẽ trả lại trong vòng 2 ngày. Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh nhân viên bưu điện, gọi điện cho người dân tự xưng là “nhân viên bưu điện Vnpost” đòi nợ tiền ngân hàng, cước điện thoại, phí bưu phẩm quà tặng.., khi người dân thắc mắc thì nhân viên này kết nối với đối tượng giả là cán bộ Cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng để kiểm tra thông tin.



Tiếp đó, đối tượng này sẽ thông tin là người dân đang liên quan đến các đối tượng đang hoạt động phạm pháp để lấy các thông tin cá nhân và yêu cầu người dân nộp tiền vào tài khoản cơ quan công an, nếu không liên quan sẽ chuyển trả trong vòng 2 ngày.