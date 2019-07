Người đàn ông 3 lần sờ ngực phụ nữ trên xe buýt bị phạt 200.000 đồng

Ngày 31/7, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, đã có kết quả giải quyết đơn trình báo của bà T.T.T. (SN 1979, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội), về việc bà này bị một người đàn ông lạ mặt sàm sỡ vào vùng ngực 3 lần trên xe buýt xảy ra hồi tháng 5 vừa qua.



Hình ảnh người phụ nữ xô xát với người đàn ông nghi sàm sỡ mình lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua. (Ảnh: Người Lao động)

Tuy nhiên, do vụ việc không có yếu tố hình sự nên sau thời gian tiến hành xác minh, điều tra, Công an huyện Thanh Oai quyết định không khởi tố vụ án và thông báo kết quả đến những người có liên quan.



Trước đó, sáng 18/5, người phụ nữ tên T. (SN 1979, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đi trên xe buýt tuyến 103A qua địa phận xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai) tố cáo bị một người đàn ông đứng bên cạnh có hành động đụng chạm tay vào ngực 3 lần.



Sau khi xảy ra sự việc, lợi dụng lúc xe buýt đến điểm dừng, người đàn ông này đã xuống xe và lên một xe buýt khác. Còn chiếc xe buýt 103A tiếp tục di chuyển đến KĐT Xa La (Hà Đông) thì gặp sự cố và phải dừng lại cho khách sang xe khác.



Khi vừa bước lên xe này, người phụ nữ tên T. đã gặp lại người đàn ông có hành vi sàm sỡ mình trước đó nên đã kéo người này xuống vỉa hè rồi đánh đập và tố cáo hành vi quấy rối tình dục. Sau khi nhận tin báo, Công an phường Phúc La (Hà Đông) đã mời hai người về trụ sở để làm việc. Do chị T. tố cáo bị sàm sỡ khi xe qua xã Tam Hưng nên vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Thanh Oai.

Tại cơ quan công an, người đàn ông được xác định là ông Nguyễn Quang D. (59 tuổi, trú quận Hà Đông) và ông này thừa nhận đã sờ ngực nữ hành khách này 3 lần



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai kết luận, hành động 3 lần có hành vi sàm sỡ vào vùng ngực bà T. trên xe buýt của ông D. không cấu thành tội phạm. Vì vậy, ông D. chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 200.000 đồng theo quy định của pháp luật hiện hành./.

