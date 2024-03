Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa hơn 850 triệu đồng qua "hỗ trợ" VNeID

Lan rộng lừa đảo trực tuyến làm thủ tục đổi bằng lái, visa giá rẻ

Trong tuần qua ghi nhận có 5 hình thức lừa đảo được Cục An toàn thông tin cảnh báo tới người dân gồm: Nhận làm thay thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe online để lừa đảo; lừa cung cấp dịch vụ ‘visa giá rẻ’; bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động trên mạng; giả mạo trang web của Cục An ninh mạng; giả danh công an.