Ngày 18/11, Công an TP. Đồng Nai đang khẩn trương làm việc với những người liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (xã Định Quán, TP. Đồng Nai) khiến Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường trọng thương.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh chụp từ Google map)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h chiều 17/11, Nguyễn Thanh Tuấn (biệt danh Tuấn "Số") mang theo một bao tải đi bộ thẳng vào phòng làm việc của ông Nguyễn Mạnh Cường. Tại đây, đối tượng bất ngờ rút khẩu súng tự chế giấu sẵn trong bao tải, bắn một phát trúng vào đầu ông Cường.

Nghe tiếng súng nổ, nhiều nhân viên công ty vội vã chạy đến ứng cứu nhưng lập tức bị Tuấn chĩa súng đe dọa. Lợi dụng sự hoảng loạn, nghi can nhanh chóng thoát ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông Cường ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở TP.HCM trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an xã Định Quán lập tức phong tỏa hiện trường và tổ chức lực lượng truy nóng đối tượng. Đến khoảng 14h45 cùng ngày, trinh sát phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại khu vực nghĩa địa chùa Bửu Sơn, cách hiện trường gây án khoảng 4 km. Bị vây ráp, đối tượng đã dùng chính khẩu súng gây án tự bắn vào đầu mình.

Lực lượng công an cùng người dân địa phương đã nhanh chóng đưa nghi can đến Bệnh, nhưng đối tượng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà trực thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR) – doanh nghiệp nhà nước lâu năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và kinh doanh rừng tại các xã Thanh Sơn và Định Quán, TP. Đồng Nai.

Đáng chú ý, khu vực Đồi 5 Cho do công ty quản lý hiện đang trồng cây gỗ tếch và theo kế hoạch sẽ tiến hành khai thác vào sáng 18/11.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thanh Tuấn cùng một nhóm khoảng 5 người khác có liên quan đến hoạt động canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho này. Hiện Công an TP. Đồng Nai đã triệu tập những người có liên quan để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra toàn diện vụ án.