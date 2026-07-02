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Người hết hạn bằng lái xe dưới 30 ngày không cần phải thi lại lý thuyết

Thứ Năm, 12:27, 02/07/2026
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VOV.VN - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 108/2026/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 1/7, thay thế Thông tư 12/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sát hạch, cấp, đổi, cấp lại, thu hồi, sử dụng giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

nguoi het han bang lai xe duoi 30 ngay khong can phai thi lai ly thuyet hinh anh 1
Các học viên tham gia sát hạch giấy phép lái xe. (Ảnh: Văn Ngân)

Theo đó, việc cấp đổi giấy phép lái xe ôtô quá thời hạn sử dụng được chia thành ba trường hợp.

Đối với giấy phép lái xe hết hạn dưới 30 ngày, tính từ ngày hết hạn đến thời điểm nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, người dân được cấp đổi mà không cần phải sát hạch. Nếu hết hạn từ đủ 30 ngày đến dưới một năm, người dân phải sát hạch lại lý thuyết. Còn trường hợp hết hạn từ đủ một năm trở lên, người dân phải sát hạch lại cả lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường trước khi được cấp lại giấy phép.

Trước đây, Thông tư 12/2025 quy định yêu cầu người có giấy phép lái xe cứ quá hạn thời gian sử dụng là phải thi lại lý thuyết, dù chỉ quá một ngày. Trừ trường hợp không thể đổi giấy phép kịp thời gian do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh và có căn cứ chứng minh thì mới được miễn sát hạch. Do đó, có nhiều trường hợp tài xế bận công việc hoặc lý do bất khả kháng, không kịp thời gian đổi bằng đã phải thực hiện thi lại.

Để khắc phục nhược điểm này, Thông tư 108/2026 nới thời hạn lên một tháng cho người quá hạn bằng lái mà không phải thi lại lý thuyết. Qua đó, tạo điều kiện thời gian tốt hơn cho người muốn đổi bằng lái xe. 

Trọng Phú/VOV.VN
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