Người nhờ Hiệp sĩ dẫn ra đầu thú không phải Tuấn “khỉ”

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ một video do nhóm “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Thanh Hải ở Bình Dương quay lại tường thuật việc Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, còn gọi là Tuấn "khỉ"), nghi can bắn 5 người thương vong tại một sới bạc ở Củ Chi, TP HCM, nhờ đưa ra đầu thú.



Hôm nay (2/2), Công an tỉnh Bình Dương xác định, người gọi cho Hải không phải là Lê Quốc Tuấn và đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, trước đó có tiếp nhận thông tin của anh Nguyễn Thanh Hải trình báo nhận được điện thoại từ Lê Quốc Tuấn nhờ hỗ trợ dẫn ra đầu thú. Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý theo đúng quy trình tiếp nhận, xử lý tố giác tin báo tội phạm.

Công an Bình Dương tích cực tuần tra bắn nghi can Tuấn "khỉ".

Theo khuyến cáo của Công an tỉnh Bình Dương, liên quan đến thông tin này, khi chưa được điều tra, kết luận chính thức từ cơ quan công an, mọi người không nên chia sẻ, bình luận có tính chất suy diễn rồi đăng tải trên mạng xã hội, làm nhiễu loạn thông tin, gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy bắt đối tượng.

Xác định Lê Quốc Tuấn gây án hết sức manh động, nguy hiểm, có mang theo vũ khí quân dụng, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng cho Công an TP HCM và chỉ đạo công an các địa phương, cùng phối hợp vào cuộc truy bắt đối tượng để xư lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để đối tượng tiếp tục gây ra thiệt hại cho nhân dân.

Công an Bình Dương in hình ảnh nghi can Tuấn "khỉ" phát để người dân cảnh giác.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Bình Dương đã tăng cường các biện pháp nhằm phát hiện và tổ chức truy bắt kịp thời đối tượng Lê Quốc Tuấn. Công an Bình Dương cũng tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cảnh giác, tố giác kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất khi phát hiện đối tượng hoặc có thông tin liên quan đến vụ án.

Như VOV đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội Giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Lực lượng chức năng đã tổ chức truy lùng nghi can Tuấn ngay sau khi đối tượng gây án. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả./.