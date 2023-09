Người phụ nữ bị chồng bạo hành dã man ở Bình Dương đã tỉnh lại

Bà Nguyễn Thị Loan được nhập viện cấp cứu vào ngày 2/9 trong tình trạng đa chấn thương do vật nhọn đâm. Cụ thể, bệnh nhân bị viết thương thấu ngực bụng, thủng gan, lá lách, thủng đại tràng, thủng cơ hoành, rách thành ruột non. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị vết thương ở đùi, cẳng tay, bàn tay, vết thương ở vùng kín (âm đạo).

Người nhà nạn nhân chỉ vết máu còn sót lại trong phòng trọ, nơi bà Loan bị bạo hành (ảnh: ĐC).

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, bệnh nhân đã tỉnh, thở bằng mũi, tiếp xúc được. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang ở phòng hồi sức đặc biệt.

Bà Mỹ Xuyên (em gái bà Loan), cho biết chị gái đã nói được vài câu. Hai con nhỏ của chị đang ở phòng trọ và được bà ngoại trông, chăm sóc.

Liên quan đến việc người phụ nữ bị bạo hành, phía Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Dương cũng đã yêu cầu Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Tân Uyên nắm tình hình, tìm phương án hỗ trợ nạn nhân.

Bà Loan đang ở phòng hồi sức đặc biệt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (ảnh: ĐC).

Trước đó, VOV.VN đưa tin, rạng sáng ngày 2/9, Công an phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhận được tin báo có vụ bạo hành xảy ra tại một phòng trọ ở tổ 7, khu phố Long Bình.

Lực lượng công an đến nơi thì bà Loan đã được người dân đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương do chồng là ông Hồ Văn Trí (51 tuổi, quê An Giang) dùng dao đâm.

Ngay sau đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Trí để điều tra, làm rõ vụ bạo hành.

Qua điều tra, trước khi đâm vợ, Trí còn dùng dây điện chích vào người khiến nạn nhân đau đớn. Khi con trai lớn nghe tiếng mẹ kêu cứu đã từ trên gác xuống can ngăn và mở cửa phòng trọ cho mẹ thoát ra ngoài.