Người phụ nữ tử vong vì sốc ma túy ở quán bar: Tạm giữ chồng và 3 người bạn

Tối 18/12, một lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với chồng và 3 người liên quan vụ nạn nhân tử vong do bị sốc ma túy sau khi đi chơi ở quán bar về.

Những người bị tạm giữ gồm: Phạm Viết An (SN 1992, chồng nạn nhân Phạm Thị H.); Lương Văn Thạo (SN 1997), Đoàn Văn Tụy (SN 1990) và Phạm Văn Huy (SN 1991, cùng trú huyện Tiên Lãng) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra tại một quán bar trên phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàng Văn Thụ, quận Ngô Quyền).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường tại quán bar trên phố Đinh Tiên Hoàng (Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 17/12, Phạm Viết An đưa chị Phạm Thị H. (SN 1992, trú tại huyện Tiên Lãng) đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Tuy nhiên, bác sĩ xác định, chị H. đã tử vong trước khi vào viện.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Tiên Lãng cùng cơ quan chức năng liên quan khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị H.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định, nguyên nhân khiến chị H. tử vong do suy hô hấp cấp, sốc do sử dụng ma túy.

Theo trình bày của Phạm Viết An, tối 16/12, vợ chồng An cùng Bùi Công Đại, Lương Văn Thạo, Đoàn Văn Tụy, Phạm Văn Huy và một số người bạn vào nội thành Hải Phòng chơi. Khoảng 22h cùng ngày, nhóm này đến quán bar trên đường Đinh Tiên Hoàng uống rượu, dùng shisa và bóng cười.

Tại đây, An đã 2 lần sử dụng ma túy ketamine. Trong quán bar, An quan sát thấy vợ mình dùng shisa nhưng không để ý chị H. có dùng ketamine hay không.

Đến 2h ngày 17/12, cả nhóm về Tiên Lãng. Hơn 1 tiếng sau, An phát hiện vợ mình chân tay lạnh, gọi hỏi không phản ứng nên đã đưa về Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng cấp cứu.

Cơ quan công an đã triệu tập những người có mặt trong cuộc vui để lấy lời khai và xác định, sau khi ăn nhậu, An cùng Thạo, Tụy, Huy cùng một số người bạn khác đến quán bar nghe nhạc và sử dụng ma túy.

Qua xét nghiệm nhanh, cơ quan công an xác định, cả nhóm người này đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.