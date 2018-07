Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng 2 người chết trong nhà trọ ở Đà Nẵng

Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 người thương vong tại ngôi nhà trọ nằm trong kiệt 717 đường Tôn Đản (tổ 27, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), theo Người Lao động, ngày 25/7, đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Đà Nẵng cho biết đối tượng Trần Chí (SN 1964, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) là người trực tiếp gây án đã tự sát và tử vong ngay sau đó. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng (ảnh: Khỏe365) Theo Đại tá Dũng, nguyên nhân của vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Qua điều tra ban đầu xác định: người bị thương là Lê Ngọc Việt có quan hệ tình cảm với chị Trà Thị Ngọc Huyền. (ảnh: Người Lao động) Đối tượng Trần Chí là người thực hiện vụ việc đã tự sát và tử vong nên có lẽ sẽ không khởi tố vụ án. Trong ảnh: Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ án. (ảnh: Người đưa tin) Vụ việc xảy ra khoảng 11h40 phút, sau khi nghe tiếng la hét hoảng loạn, mọi người chạy đến thì phát hiện 1 người đã tử vong, 2 người bị thương nặng. (ảnh: Người Lao động) Người dân tri hô, gọi điện báo công an và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu nhưng một người đã không qua khỏi. Hai nạn nhân tử vong là Trần Chí (52 tuổi, trú tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) và Trà Thị Ngọc Huyền (33 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). (ảnh: PL TPHCM) Người bị thương nặng ở vùng đầu được xác định là Lê Ngọc Việt (SN 1981, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Được biết, cả 3 người này đến thuê trọ tại K717 Tôn Đản ở khoảng 6 tháng nay và sống rất khép kín.(ảnh: Lao động)

