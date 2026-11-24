Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Thành phố đã điều động các lực lượng đến hiện trường phối hợp cấp uỷ, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện; đến nay đã có 06 nạn nhân tử vong.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hà Nội xác định: Số nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa làm quán ăn; nguyên nhân sơ bộ vụ nổ do rò rỉ khí gas kết hợp với oxi trong không khí gặp nguồn nhiệt thích hợp dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas và oxi.

Hiện Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ CATP phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.