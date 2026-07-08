Nguyễn Thành Nam thừa nhận “Chuyện với Thanh” có tình tiết bôi nhọ, sai sự thật

Tóm tắt

VOV.VN - Tối 7/7, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Nguyễn Thành Nam (SN 1961, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) và Trần Việt Anh (SN 1993, trú tại phường Giảng Võ).

