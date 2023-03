Nguyên thủ kho chi cục thi hành án dân sự làm giả tài liệu chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng

Vụ giáo viên miền núi bị bắt vì tham ô tài sản: Khởi tố thêm nguyên kế toán trường

VOV.VN - Liên quan đến vụ án "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" diễn ra tại Trường PTDTBT Tiểu học Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố thêm 1 bị can về tội 'Tham ô tài sản'.