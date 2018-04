Nhận diện đặc biệt của nghi can sát hại người phụ nữ bán thịt heo

Liên quan đến vụ giết người phụ nữ bán thịt heo, qua xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định được đối tượng gây ra vụ ánlà Kim Thành Hưng (43 tuổi; ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải) nhưng đối tượng này đã bỏ trốn. Trong ảnh: Chân dung nghi can Kim Thành Hưng và hiện trường vụ án Đặc điểm nhận dạng: chiều cao 1,68 m, bị hỏng mắt phải, bị cụt 2 đốt ngón tay út bàn tay trái. Trong ảnh: Nghi can Kim Thành Hưng (Ảnh: Công an cung cấp) Như đã đưa tin, khoảng 7h sáng 23/3, người dân địa phương phát hiện bà Phan Thị Đào (56 tuổi, sống một mình tại căn nhà số 385 nằm cặp Quốc lộ 53, ngụ khóm 30-4, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.) nằm chết trên nền nhà, xung quanh bê bết máu, trên người có nhiều vết thương. (Ảnh: GD&TĐ) Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu. Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo công tác điều tra tại Duyên Hải. (Ảnh: Công an nhân dân) Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 14 vết dao, trong đó có một vết dao đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp. (ảnh: Tuổi trẻ) Tại hiện trường, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. (Ảnh: Công an nhân dân) Qua điều tra ban đầu, chiếc xe SH nạn nhân thường sử dụng không tìm thấy, nghi bị kẻ cướp lấy đi. (ảnh: Thanh niên) Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo tại hiện trường. (Ảnh: Công an nhân dân) Trong quá trình điều tra, khoảng 10h sáng 23/3, người dân ở ấp Long Hoà (xã Đại Phước, huyện Càng Long) phát hiện xe SH của nạn nhân được bỏ lại ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km. (Ảnh Công an nhân dân) Ngày 29/3, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra tại phường 2 (thị xã Duyên Hải) và đang tập trung lực lượng truy bắt thủ phạm gây án. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh phong tỏa hiện trường để điều tra. Được biết, bà Đào sống một mình, nhà ở cặp quốc lộ 53, hiện 2 người con của bà đang đi làm ăn ở tỉnh Bình Dương ít khi về. (Ảnh: Công an nhân dân) Chiều 13/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh ra thông báo về việc truy tìm đối tượng có liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại khóm 30-4, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trong ảnh lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh SGGP) Trong khoảng thời gian thông báo, nếu cá nhân, tổ chức nào phát hiện đối tượng có đặc điểm nêu trên đề nghị thông báo ngay cho công an nơi gần nhất hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: đường Nguyễn Minh Thiện, khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh; số điện thoại: 02923.842.974. Hoặc đồng chí Sơn Việt Hùng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, số điện thoại: 0913.657.139. Trong ảnh: Hiện trường vụ án (Ảnh: Người Lao động) "Mọi thông tin cung cấp sẽ được đảm bảo tuyệt đối bí mật và có phần thưởng xứng đáng cho người cung cấp tin, nếu ai bao che chứa chấp sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật", thông báo nêu.

