Nhận hàng chục tỷ đồng tiền đặt cọc mua đất lại “nướng” vào chứng khoán, tiền ảo

Liên quan vụ việc một giám đốc nhận hàng chục tỷ đồng tiền cọc mua đất lại “nướng” vào chứng khoán, tiền ảo. Chiều 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Vĩnh Sơn (30 tuổi, thường trú xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; hiện tạm trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển SQ Vĩnh Phát để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2021, trong một sự kiện mua bán bất động sản được tổ chức tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, bà Nguyễn Thị T.V, trú tại thành phố Đà Nẵng có quen biết với Nguyễn Vĩnh Sơn. Sơn giới thiệu với bà V. mình là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển SQ Vĩnh Phát, địa chỉ trên đường Lê Văn Duyệt, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Do có nhu cầu mua đất tại dự án Vịnh An Hòa City, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam nên bà V. đã chủ động liên hệ với Sơn để hỏi mua.

Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Vĩnh Sơn.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2021, bà V. đã nhiều lần chuyển cho Sơn và Công ty của Sơn tổng số tiền 20,2 tỷ đồng để đặt cọc mua đất tại dự án này. Đáng chú ý, trong quá trình giao dịch, Sơn có hứa với bà V. vào tháng 6/2021, khi nhận đủ tiền sẽ bàn giao đất và sổ đỏ cho bà V.

Tuy nhiên, đến hẹn nhưng không thấy đất và sổ đỏ như đã hứa, bà V. tìm hiểu thì được biết các blook và khu đất thương mại dịch vụ mà mình đặt cọc để mua tại Dự án Vịnh An Hòa City hiện chủ đầu tư không có nhu cầu bán đất nền mà sử dụng để xây dựng nhà có sẵn để bán.

Bà V. liên hệ với Sơn thì Sơn thừa nhận không thể mua được đất, còn số tiền hàng chục tỷ đồng đã chuyển đặt cọc thì đã được Sơn đầu tư vào chứng khoán và tiền ảo, hiện đã bị thua lỗ hết. Trước yêu cầu của bà V., trong tháng 6/2021, Sơn có hoàn trả lại cho nạn nhân 4 tỷ đồng, đến thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam, Sơn vẫn còn nợ bà V. 16,2 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.