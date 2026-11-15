Nhân viên bán ô tô dựng tin nhắn giả, chiếm đoạt 738 triệu đồng của khách hàng

Ngày 15/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thành Sơn, nhân viên tư vấn bán hàng (SN 1996, trú xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt các quyết định khởi tố đối với Đinh Thành Sơn (thứ 2 từ phải sang). (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Theo tài liệu điều tra, Sơn là nhân viên tư vấn bán hàng của một đại lý ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Lợi dụng công việc của mình, Sơn đưa ra nhiều thông tin gian dối như yêu cầu khách hàng nộp tiền trước, nộp thêm tiền đặt cọc để được giao xe sớm hơn; đóng tiền để hưởng chương trình khuyến mãi từ 500-1.000 lít xăng hoặc làm bảo hiểm thân vỏ.

Để thực hiện hành vi, Sơn đã đổi tên hiển thị số điện thoại mình đang sử dụng thành “Hương kế toán”, sau đó tự tạo các tin nhắn có nội dung giả danh kế toán yêu cầu khách hàng chuyển tiền để được giao xe sớm, nộp trước 20% giá trị xe hoặc nộp tiền đặt mua phụ kiện.

Sơn chụp màn hình những tin nhắn này rồi gửi cho khách hàng, yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình. Sau khi nhận được tiền, Sơn sử dụng hết vào việc chi tiêu cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Sơn đã chiếm đoạt tổng số tiền 738 triệu đồng của anh B.X.T. (SN 1993, trú tỉnh Quảng Trị) và anh T.T.A. (SN 1998, trú tỉnh Nghệ An).

Để phục vụ công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, cá nhân, tổ chức nào là bị hại liên quan đến vụ án đề nghị liên hệ đơn vị tại số 173, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh hoặc liên hệ Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Điều tra viên, qua số điện thoại 0942801555 để được giải quyết theo quy định pháp luật.