Nhân viên Eximbank nhận án chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Chiều 16/7, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An; nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương chi nhánh ngân hàng Eximbank TP Vinh, Nghệ An) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nguyễn Thị Lam cùng các bị cáo tại tòa ngày 16/7.

Trong vụ án này, ngoài Lam còn có 15 cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Chi nhánh Eximbank TP. Vinh cũng bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại các phiên toà trước đó, HĐXX đã tập trung làm rõ về tội danh của từng bị cáo để làm rõ trách nhiệm của mỗi người và của ngân hàng Eximbank. Ngoài ra, HĐXX cũng làm rõ dòng tiền đi của Lam sau khi lừa đảo chiếm đoạt được của 6 khách hàng “vip” gửi tại ngân hàng.

Sau khi làm rõ từng tội danh, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lam với mức án tù chung thân. Bị cáo Đặng Đình Hồng - Nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương bị tuyên phạt 5 năm tù giam. Riêng 14 bị cáo khác bị phạt lần lượt bị tuyên phạt từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù cho hưởng án treo. Trong đó có bị cáo Bùi Văn Cường được miễn hình phạt.

Về bồi thường dân sự, buộc bị cáo Nguyễn Thị Lam bồi thường cho Ngân hàng Eximbank gần 18 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cũng phải chịu trách nhiệm tất toán cho khách hàng các khoản tiền thuộc về trách nhiệm sai sót từ phía ngân hàng.

Nguyễn Thị Lam bị tuyên phạt với mức án tù chung thân.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, từ năm 2012 đến 2016, Lam làm nhân viên phòng giao dịch Eximbank Đô Lương đã lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.

Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này để lấy chữ ký khống.

Lam sau đó về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Cũng có nhiều trường hợp, Lam giả mạo chữ ký của khách hàng rồi nói dối các giao dịch viên là rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng.

Do tin tưởng Lam, và sự quản lý lỏng lẻo của nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương Đặng Đình Hồng, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ và khách hàng không có mặt.

Bằng các thủ đoạn trên, Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng ở Nghệ An trong hệ thống ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Lam khai nhận, sau khi chiếm đoạt tiền của các khách hàng, Lam chuyển vào tài khoản của bạn bè, người thân. Ngoài ra, Lam còn dùng số tiền này để mua xe ô tô, mua đất, làm nhà và cho vay cá nhân lãi suất cao.

Tháng 8/2016, Lam đã trả cho một khách hàng hơn 4,7 tỷ đồng trước khi bị cơ quan công an bắt giữ./.