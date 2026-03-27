中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhanh chóng làm rõ vụ trộm tại khu trọ ở Hà Nội

Thứ Sáu, 16:14, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân.

Ngày 27/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Đông Ngạc đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, thu hồi thông tin quan trọng phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận tin báo của anh H.Q.B (SN 2005; HKTT: xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình) và N.S.N (SN 2007; cùng trú tại xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình) về việc bị mất trộm tài sản tại nơi ở.

Đối tượng Đặng Bảng Anh
Đối tượng Đặng Bảng Anh

Theo trình báo, vào khoảng 15h30 ngày 23/3/2026, tại khu trọ số 16, ngách 4, ngõ 72 đường Cầu Noi, phường Đông Ngạc, hai nạn nhân phát hiện bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 2 máy tính xách tay gồm: 1 laptop Asus Vivobook màu xám bạc và 1 MacBook Pro 2017 màu xám bạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Ngạc đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát địa bàn, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác minh các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp điều tra, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Đặng Bảng Anh (SN 1993; HKTT: tỉnh Quảng Ninh). Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Đông Ngạc tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: trộm cắp tài sản Công an Hà Nội phường Đông Ngạc Đặng Bảng Anh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản từng gây ra nhiều vụ ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 18/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, có tiền án và dương tính với ma túy, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản lúc nửa đêm tại phường Hà Đông, Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP Hà Nội kịp thời khống chế đối tượng trộm cắp, thu giữ điện thoại, đồng hồ và tang vật.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
PODCAST
Tin nóng
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật