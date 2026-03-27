Nhanh chóng làm rõ vụ trộm tại khu trọ ở Hà Nội

Ngày 27/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Đông Ngạc đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, thu hồi thông tin quan trọng phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận tin báo của anh H.Q.B (SN 2005; HKTT: xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình) và N.S.N (SN 2007; cùng trú tại xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình) về việc bị mất trộm tài sản tại nơi ở.

Đối tượng Đặng Bảng Anh

Theo trình báo, vào khoảng 15h30 ngày 23/3/2026, tại khu trọ số 16, ngách 4, ngõ 72 đường Cầu Noi, phường Đông Ngạc, hai nạn nhân phát hiện bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 2 máy tính xách tay gồm: 1 laptop Asus Vivobook màu xám bạc và 1 MacBook Pro 2017 màu xám bạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Ngạc đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát địa bàn, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác minh các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp điều tra, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Đặng Bảng Anh (SN 1993; HKTT: tỉnh Quảng Ninh). Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Đông Ngạc tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.