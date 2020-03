Nhanh chóng phá vụ án giết người phụ nữ Mông tại chòi canh rẫy

Chiều tối nay (20/3), tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau 15 ngày tích cực điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án của Phòng Cảnh sát Hình sự (công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Công an huyện Mường Lát và Công an huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Sung Văn Cợ, sinh năm 1994, ở bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát là thủ phạm đã giết chết chị Sung Thị Xua, sinh năm 1980 ở cùng bản.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh và ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát trao thưởng cho Ban chuyên án.

Trước đó như VOV đã đưa tin, vào lúc 8h ngày 4/3, người dân phát hiện một phụ nữ người dân tộc Mông đã tử vong tại chòi canh rẫy, ở xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát. Nạn nhân được xác định là chị Sung Thị Xua (SN 1980), người dân tộc Mông ở bản Chim, xã Nhi Sơn (Mường Lát, Thanh Hóa).

Tại hiện trường, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm chém. Theo gia đình nạn nhân, chị Xua không có chồng, con và không có mối quan hệ bất minh với ai. Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 3/3, chị Xua lên đồi đi chăn bò, đến tối không thấy về, nên gia đình tổ chức đi tìm trong đêm nhưng không thấy. Đến 8h sáng ngày 4/3, người nhà phát hiện chị Xua đã tử vong tại chòi canh rẫy của gia đình.

Xác định đây là vụ án giết người có tính chất phức tạp, hiện trường xảy ra tại nơi vắng vẻ, ít người qua lại, giáp với biên giới Việt - Lào nên sẽ khó khăn cho công tác điều tra truy bắt thủ phạm.

Trước tình hình trên, Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự lập án đấu tranh, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Mường Lát, Công an huyện Viêng Xay (Lào) nhanh chóng điều tra truy xét, làm rõ thủ phạm gây án.

Sau 15 ngày tích cực điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành sàng lọc hàng trăm đối tượng hình sự, ma túy nổi lên trên địa bàn, Ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng Sung Văn Cợ, sinh năm 1994, ở cùng bản với chị Xua. Đây là đối tượng nghiện ma túy có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Sùng Văn Cợ tại cơ quan điều tra.

Quá trình đấu tranh, Sung Văn Cợ khai nhận: Chiều 03/3/2020, Sung Văn Cợ đi bộ lên núi Pó Chính (thuộc địa phận bản Chim) để bẫy thú. Cợ đi vào chòi nhà chị Xua để hút thuốc lào thì phát sinh mâu thuẫn với chị Xua. Trong lúc xô sát, Cợ đã dùng dao mang theo người và con dao coắm của nhà chị Xua chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị Xua, khiến chị tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Sung Văn Cợ về hành vi giết người và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Cũng trong chiều nay 20/3/2020, Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch UBND huyện Mường Lát đã tổ chức trao thưởng 40 triệu đồng cho Ban Chuyên án vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng giết người tại bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần vượt khó, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết trong đấu tranh trấn áp tội phạm của chiến sỹ cảnh sát phòng cảnh sát Hình sự. Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt được hung thủ của vụ án đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu phòng Cảnh sát Hình sự cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, làm rõ một số vụ án đã xảy ra trên địa bàn bám địa bàn, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh./.