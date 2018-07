Nhát dao oan nghiệt và sự ân hận muộn màng của kẻ nóng giận bột phát

1. Nhất thời nóng giận, một bị cáo lĩnh án tù chung thân. Đó là trường hợp của bị cáo Đinh Thái Bình, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng. Dù không có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng khi vô cớ bị hỏi với thái độ xấc xược, Bình bị kích động, thiếu kiềm chế vung dao đâm chết người. Trong ảnh: Bị cáo Bình tại phiên tòa xét xử ngày 25/7. Sau khi nghị án, Tòa xác định hành vi phạm tội của Bình là đặc biệt nghiêm trọng, Bình phải chịu án phạt tù chung thân. 2. Tuyên án 3 bị cáo hành hạ trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh. TAND quận 12, TPHCM vừa tuyên phạt các bị cáo hành hạ trẻ ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12. Theo đó, người nhận mức án cao nhất là Phạm Thị Mỹ Linh (trong ảnh) 3 năm tù; Nguyễn Thị Đào 2 năm tù treo, thử thách 4 năm; Phạm Như Huỳnh 1 năm 6 tháng tù treo, thử thách 2 năm. 3. Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng 2 người chết trong nhà trọ ở Đà Nẵng được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Trong ảnh: Hiện trường vụ án mạng (ảnh: Khỏe365) 4. Án mạng ở nhà hàng karaoke: 1 người bị đâm chết, 2 người trọng thương. Vào khoảng 23h ngày 23/7, anh Nguyễn Văn Chơn, 29 tuổi cùng với nhóm bạn cùng ngụ xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang vào hát karaoke, uống bia tại nhà hàng Hoa Biển thuộc xã Phú Thạnh rồi xảy ra xô xát với một nhóm người lạ, hai bên đánh nhau khiến 1 người tử vong. (Ảnh minh họa) 5. 12 người thương vong trong vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu chiều 24/7. Đến sáng 25/7, đã có thêm 2 nạn nhân tử vong, khiến tổng số tử vong trong vụ này đã lên đến 3 người. Đối tượng gây án là Thạch Sà Khêl (SN 1983, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), kẻ có biểu hiện tâm thần. (Ảnh: Tấn Phong/VOV-ĐBSCL) 6. Truy tố 8 cán bộ sai phạm trong giải phóng mặt bằng dự án Tây Hồ Tây. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can có sai phạm trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng tại Dự án Tây Hồ Tây. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội xác định tổng thiệt hại trong vụ án là gần 27 tỷ đồng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Hà Nội mới chỉ thu hồi được hơn 576 triệu đồng 7. Nữ phóng viên trình báo bị ép xe, cướp tài sản ở Hà Nội. Theo trình báo của chị Giang Thùy Linh, nữ phóng viên Báo Lao Động tại cơ quan công an, vào khoảng 19h20 tối 24/7, khi chị đang lưu thông trên quốc lộ 32 thuộc khu vực Yên Thịnh, phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi xe máy áp sát rồi cướp túi xách. Tổng giá trị tài sản gần 100 triệu đồng. Trong ảnh: Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Lao Động). 8. Nạn nhân lần theo thiết bị định vị bắt tên trộm xe ở TP HCM. Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Tâm Hùng (SN 1993, quê Nghệ An) cùng chiếc xe Exciter tang vật cho Công an quận 1 để điều tra theo thẩm quyền về hành vi “trộm cắp tài sản”. Hùng đã đánh lạc hướng nhân viên giữ xe để trộm chiếc xe Exciter rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, Hùng không ngờ chiếc xe có gắn thiết bị định vị nên đã bị "bắt nóng" ngay sau đó. Trong ảnh: Đối tượng Hùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TPHCM) 9. Vĩnh Long: Khởi tố đối tượng giao cấu với trẻ em tới sinh con. Sáng 25/7, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đông (41 tuổi, ở thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Đông khai nhận, quen với Đ (SN 2001) từ năm 2016. Lợi dụng lúc mẹ em Đ vắng nhà, Đông đã dụ dỗ, thực hiện hành vi giao cấu nhiều lần, khiến Đ mang thai, sinh con. Tại thời điểm mang thai, em Đ chưa đủ 16 tuổi.