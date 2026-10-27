Nhiều bị hại kể về việc "tan cửa nát nhà" khi bị đường dây Mr Pips lôi kéo

Ngày 27/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử Mr Pips Phó Đức Nam, Shark Bình, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cùng 185 bị cáo khác trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 1.500 tỷ đồng.

Sau khi kết thúc phần đọc cáo trạng, HĐXX đã tiến hành xét hỏi các bị hại. Trong đó, phần lớn các nạn nhân đều cho rằng bị các đối tượng trong đường dây Mr Pips dẫn dụ qua điện thoại hoặc Zalo, Facebook rồi "đầu tư thử" với số tiền nhỏ. Sau đó, các đối tượng cho họ thắng số tiền nhỏ để tạo tâm lý ham chiến thắng. Đến khi đầu tư với số tiền lớn hơn, các bị hại bị các đối tượng dẫn dụ, dọa "cháy tài khoản" để họ phải vay mượn, nạp tiền thêm nhằm cứu tài khoản.

Mr Pips Phó Đức Nam khai báo tại tòa.

Ông X.T. là một trong những bị hại khai với tòa: Tổng số tiền đã đầu tư vào sàn ảo của Mr Pips là 1 tỷ 860 triệu đồng. Sau khi được nhân viên tư vấn qua điện thoại về đầu tư tài chính quốc tế, ông T. đã đến trực tiếp để gặp bị cáo Từ Quang Huy trong đường dây Mr Pips và chụp ảnh căn cước công dân của bị cáo này.

Sau đó, Huy giới thiệu cho ông T. sàn chứng khoán của Mr Pips. Ban đầu, ông T. nghi ngờ không đầu tư nhưng do các đối tượng rất chịu khó chăm sóc, gọi điện hỏi han nên đến một thời điểm, nạn nhân đã mềm lòng và "xuống tiền".

"Lúc đầu tôi chỉ đầu tư 2 triệu đồng và 100 USD, các đối tượng đã dẫn dụ cho đánh thắng và rút được tiền. Sau đó khi đầu tư nhiều thì thua, phải vay mượn để nạp vào nhằm tránh bị cháy tài khoản", ông X.T trình bày.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử Mr Pips Phó Đức Nam cùng đồng phạm.

Tại tòa, bà N.T.M (Hà Nội) được xác định là một trong những bị hại đã nạp số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng. Trình bày trước tòa, bà M. nhiều lần mất bình tĩnh và bật khóc. Theo nạn nhân, do bị các đối tượng dụ dỗ nên bà đã phải đi vay mượn phần lớn số tiền trong số 10 tỷ đồng đầu tư vào sàn của Mr Pips.

Gánh nặng vay mượn và lãi ngân hàng khiến gia đình bà M. tan vỡ, vợ chồng ly hôn, sự nghiệp tụt dốc.

Quá trình xét hỏi các bị hại, HĐXX gọi một số bị cáo lên để đối chất. Các bị cáo đều xác nhận lời kể của nạn nhân là sự thật. Theo cáo trạng, Mr Pips Phó Đức Nam thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ 919 vụ, với tổng tài sản chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng.