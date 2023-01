Nhiều giải pháp đấu tranh, làm tan rã hoạt động phỉ ở Điện Biên

Những năm qua, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, tham mưu cho tỉnh có những chủ trương giải pháp toàn diện; đồng thời đề ra và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương cũng như các tỉnh Bắc Lào theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng “phòng ngừa từ sớm, từ xa”.

Thứ trưởng Bộ Công an - Nguyễn Duy Ngọc tặng quà cho thân nhân gia đình Thương binh, liệt sỹ Công an tỉnh Điện Biên.

Nổi bật là đã có nhiều giải pháp quan trọng đấu tranh làm tan rã hoạt động phỉ, lập "Vương quốc Mông" trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động nhóm 92 đối tượng ở các tỉnh đến Điện Biên với ý đồ lợi dụng Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ để phô trương thanh thế, công khai hóa tổ chức... từng bước hạn chế, ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật, từng bước xóa các tà đạo, không để các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động chống phá. Đã tham mưu, phối hợp, đồng thời trực tiếp tham gia xây dựng, bàn giao hơn 2.800 ngôi nhà, với tổng trị giá hơn 140 tỷ đồng cho đồng bào nghèo tại địa bàn các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên Đông. Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành xây dựng 33 nhà làm việc cho Công an nước bạn Lào tại các bản biên giới, với trị giá gần 10 tỷ đồng, trong đó đã vận động xã hội hóa được 5 tỷ đồng.

Trong đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, đã xác lập, xóa phá hàng nghìn chuyên án nhóm tội phạm, bắt hàng trăm đối tượng truy nã. Đặc biệt, đã cử tổ công tác đặc biệt sang phối hợp công an các tỉnh Bắc Lào truy bắt thành công 09 đối tượng có lệnh truy nã của Việt Nam đang lẩn trốn tại nước bạn.

Công an Điện Biên đã thu giữ hơn 500 kg heroin, 126 kg thuốc phiện, gần 800.000 ngàn viên ma tuý tổng hợp trong 10 năm qua

Tổng hợp trong 10 năm qua, Công an tỉnh Điện Biên đã đấu tranh thắng lợi 2.430 vụ, 2.939 đối tượng, thu hơn 508 kg heroin, 126 kg thuốc phiện, gần 800.000 ngàn viên ma tuý tổng hợp, 92 súng quân dụng, 35 xe ô tô, 15 kg vàng, 135 ngàn USD, trên 12 tỷ đồng... Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố 137 cụm liên kết về an ninh trật tự, hơn 1.500 tổ an ninh nhân dân, 45 câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 62 dòng họ bình yên, 53 phố, bản, xã phường tự quản về an ninh trật tự... nhiều mô hình đã phát huy tính hiệu quả, tạo nền móng cho xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc....

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công an tỉnh Điện Biên tổ chức ngày 3/1, ngoài ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, chiến công mà Công an tỉnh Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Công an tỉnh Điện Biên; trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lù Minh Phương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh và trao tặng 6 suất quà cho thân nhân gia đình Thương binh, liệt sỹ Công an tỉnh Điện Biên./.