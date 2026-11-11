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Nhiều giám đốc doanh nghiệp hầu tòa vụ hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả

Thứ Tư, 11:45, 11/11/2026
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VOV.VN - Nhiều giám đốc, nguyên giám đốc doanh nghiệp phải hầu tòa tại TAND TP Hà Nội liên quan vụ án sản xuất, buôn bán hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả.

Ngày 11/11, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 9 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán bình hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả xảy ra tại Công ty Vietlink, Công ty An Phú và các đơn vị liên quan. 

Trong số các bị cáo, Đặng Quốc Hoàng (52 tuổi, Giám đốc Công ty Vietlink), Phùng Hữu Lợi (43 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Điện và Chiếu sáng An Phú) và Dong Liang (tên phiên âm Đồng Lượng, 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

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Bị cáo Đặng Quốc Hoàng (ảnh phải, Giám đốc Công ty Vietlink) tại phiên tòa sáng 11/11.

Phạm Đức Cảnh (47 tuổi, nguyên Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Phòng cháy, Công ty 990), Phạm Thị Hương (39 tuổi, Giám đốc Công ty Phương Nam) và Đặng Kim Trụ (42 tuổi) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Ba bị cáo Nguyễn Đức Trung (44 tuổi), Nguyễn Khắc Toàn (38 tuổi) và Đinh Xuân Các (37 tuổi) bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.

Theo cáo trạng, ngày 17/9/2025, một người dân ở Hà Nội đến cơ quan công an tố giác việc mua phải nhiều bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon của hai doanh nghiệp với tổng số tiền gần 64 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi sử dụng, các bình này không dập được đám cháy như hướng dẫn trên vỏ bình và cam kết của bên bán. Người mua đã giao nộp số bình chữa cháy để cơ quan điều tra xác minh. Kết quả giám định ban đầu xác định các bình chữa cháy được gửi kiểm tra không có thành phần chất chữa cháy như ghi trên bao bì, là hàng giả.

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Các bị cáo tại phiên tòa.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an khám xét nhà máy, kho hàng tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, TPHCM và Tây Ninh, thu giữ số lượng lớn bình chữa cháy, nguyên liệu cùng máy móc, tem nhãn.

Cơ quan giám định xác định nhiều mẫu bình bột chữa cháy nhãn hiệu Dragon, 990 là hàng giả do tổng hàm lượng chất chữa cháy không đạt. Tổng số lượng bình chữa cháy trong vụ án được xác định là hàng giả lên đến hơn 1,2 triệu bình. 

Trọng Phú/VOV.VN
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