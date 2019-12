Nhiều giang hồ đòi nợ thuê bị bắt trong đêm

Đêm 21/12, lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nhiều đối tượng đòi nợ thuê khi các đối tượng này đến gây áp lực tại Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng 18h, một nhóm đối tượng kéo đến gây náo loạn, xô xát tại Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để đòi nợ Giám đốc bệnh viện là ông Nguyễn Thế Thử.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Thế Thử có vay nợ của nhiều người, trong đó có cả các nhóm tín dụng đen với số tiền lớn từ nhiều năm nay. Đến tối 21/12, các đối tượng xông vào bệnh viện, khống chế ông Nguyễn Thế Thử để đòi nợ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát cơ động của Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP. Biên Hòa đã tổ chức bao vây, khống chế nhóm tín dụng đen có hành vi phạm pháp. Đến 22h, ít nhất 4 đối tượng đã bị bắt giữ./.