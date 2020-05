Nhiều loại tội phạm hình sự gia tăng sau thời gian nới lỏng giãn cách

Báo cáo Thủ tướng tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch sang 15/5, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới cho biết, sau 22 ngày thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, tình hình an ninh trật tự nhìn chung được đảm bảo ổn định, số vụ phạm pháp hình sự so với 22 ngày liền kề không tăng. Tội phạm giết người tăng 12 vụ, cướp tài sản tăng 3 vụ, hiếp dâm tăng 12 vụ, các tội phạm khác đều giảm.

Hiện trường vụ án giết người, dựng hiện trường giả xảy ra vào ngày 4/5 tại huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Tới, sau khi Chính phủ cho phép tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh doanh, dịch vụ, du lịch hoạt động trở lại theo quy định của Nhà nước, cơ bản người dân, doanh nghiệp chấp hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh nên tình hình vi phạm, xử lý các vi phạm về phòng chống dịch không đáng kể.



Công tác phối hợp lực lượng xuất nhập cảnh của ngành Công an và các cơ quan hữu quan trong quản lý người Việt Nam ở nước ngoài trở về nước, quản lý cách ly đảm bảo được yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường phát hiện xử lý các thông tin xuyên tạc tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng; phối hợp với quân đội kiểm soát tuyến biên giới ngăn chặn tình trạng xâm nhập trái phép qua biên giới, tiếp tục quản lý vấn đề nhập cảnh bằng đường hàng không.



Bộ Công an đề nghị các bộ ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, lực lượng xuất nhập cảnh để thực hiện đúng các quy định về xuất nhập cảnh và phòng chống dịch bệnh đối với các chuyến bay đưa người ở nước ngoài về./.