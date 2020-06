Nhiều mũi trinh sát đột kích sới gà tóm gọn 21 đối tượng

Ngày 1/6, Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trương Quang Thanh (SN 1962, trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) với 2 tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Liên quan đến vụ án, 6 đối tượng khác cũng đã bị khởi tố 6 đối tượng khác về tội “Đánh bạc”.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, 17h ngày 24/5, các mũi trinh sát của Công an huyện Thạch Hà đã bất ngờ đột kích vào vườn của gia đình Trương Quang Thanh, bắt giữ 21 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, Công an huyện thu giữ 4 con gà chọi, 78 triệu đồng, 1 xe ô tô, 21 xe máy và một số tang vật có liên quan.



Bước đầu, lực lượng Công an xác định, sới đá gà này do đối tượng Trương Quang Thanh đứng ra tổ chức, các đối tượng tham gia chủ yếu là người ngoài địa bàn huyện. Với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với Trương Quang Thanh.

Tang vật của vụ án.

6 đối tượng khác bị khởi tố về tội “Đánh bạc”, gồm: Hoàng Xuân Long (1992, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh); Phạm Văn Long (SN 1971), Phạm Văn Cường (SN 1995 cùng trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Tuấn (1992, trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh); Trương Quang Phức (SN 1989, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh); Phạm Thế Hải (SN 1972, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh).

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã làm rõ hành vi đánh bạc của các đối tượng với tổng số tiền đánh bạc lên đến 140 triệu đồng.



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.