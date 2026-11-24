Qua thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2016-2023 tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều tồn tại trong việc ban hành kế hoạch, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, công khai minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Theo kết luận thanh tra, trong 11 cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giai đoạn 2016-2020 có 7 đơn vị thiếu kế hoạch phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong một số năm, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và UBND thị xã Phú Mỹ.

Từ năm 2016-2023, có 7/11 cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch PCTN hằng năm chậm. Trong giai đoạn 2016-2019, có 5 đơn vị không có báo cáo công tác PCTN trong một số năm. Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo giai đoạn 2017-2020 nhưng nội dung, bố cục đều giống nhau.

HĐND, UBDN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

Về thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, UBND tỉnh chưa ban hành, công khai đầy đủ định mức xây dựng đối với các công việc chuyên ngành, đặc thù của địa phương; một số năm chưa ban hành, công khai đơn giá xây dựng công trình…

Một số sở, ngành và UBND thị xã Phú Mỹ chưa xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; một số cơ quan, đơn vị chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng...

UBND tỉnh không ban hành văn bản chỉ đạo, không phê duyệt kế hoạch chung về chuyển đổi vị trí công tác trong giai đoạn 2016-2020. Giai đoạn 2021-2023, tỉnh chỉ ban hành một kế hoạch chuyển đổi nhưng không thực hiện; năm 2022 và 2023 không ban hành kế hoạch.

Một số sở, ngành, huyện chưa phê duyệt, công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hằng năm; không lập danh sách các trường hợp phải chuyển đổi hằng năm.... Sở Kế hoạch và Đầu tư có trường hợp đảm nhiệm vị trí công tác quá 5 năm nhưng chưa thực hiện chuyển đổi.

Nhiều nội dung công khai, minh bạch chưa đầy đủ

Theo kết luận thanh tra, kế hoạch cải cách hành chính hằng năm của UBND tỉnh còn chung chung, nhất là nội dung cải cách thể chế. Một số cơ quan, đơn vị giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân chậm so với thời gian quy định.

Trong công khai ngân sách, UBND tỉnh, UBND TP Vũng Tàu, UBND thị xã Phú Mỹ và các sở, ngành liên quan chưa thực hiện công khai đầy đủ các nội dung về dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách. Một số đơn vị chưa phân bổ hết kinh phí ngay từ đầu năm cho các đơn vị trực thuộc.

Việc công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật kế hoạch sử dụng đất của TP Vũng Tàu chậm 57 ngày. Công khai kế hoạch sử dụng đất hằng năm tại huyện Châu Đức, thị xã Phú Mỹ và TP Vũng Tàu cũng còn chậm.

Đối với quy hoạch xây dựng, TP Vũng Tàu giai đoạn 2016-2019 không thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000. Tại thị xã Phú Mỹ, có 6/10 đồ án quy hoạch chưa thực hiện đầy đủ việc công bố công khai.

Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập còn một số thiếu sót. Sở Giao thông vận tải và Sở Kế hoạch và Đầu tư không xây dựng kế hoạch hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập trong một số năm; Sở Xây dựng không báo cáo kết quả kê khai gửi Thanh tra tỉnh. UBND TP Vũng Tàu, UBND thị xã Phú Mỹ và Sở Kế hoạch và Đầu tư thiếu một số biên bản niêm yết công khai, tiếp nhận và bàn giao bản kê khai. Một số bản kê khai tài sản, thu nhập chưa ghi đầy đủ thông tin hoặc thiếu chữ ký theo quy định.

Còn 61 kiến nghị thanh tra, kiểm toán đang thực hiện

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016-2023 chưa phát hiện vụ việc, hành vi tham nhũng, tiêu cực đối với cá nhân, tổ chức để chuyển hồ sơ, vụ việc sang cơ quan điều tra thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo...

Trong giai đoạn 2016-2023, các cơ quan thanh tra đã ban hành 8 kết luận thanh tra. Tuy nhiên, UBND tỉnh chỉ ban hành kế hoạch thực hiện đối với 1/8 kết luận, còn 7 kết luận không có kế hoạch thực hiện.

Đối với 55 kiến nghị tại 4 kết luận của Thanh tra Chính phủ và 1 kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, các đơn vị đã thực hiện 38 kiến nghị, còn 17 kiến nghị đang tiếp tục thực hiện. Kiểm toán Nhà nước có 750 kiến nghị qua kiểm toán ngân sách giai đoạn 2016-2022, đã thực hiện 706 kiến nghị, còn 44 kiến nghị đang thực hiện.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND TP.HCM khắc phục những tồn tại trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, UBND TP.HCM có trách nhiệm rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân liên quan đến các tồn tại, thiếu sót. Trường hợp có đủ căn cứ thì xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra cho Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.