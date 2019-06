Nhóm côn đồ truy sát 3 cha con vì mâu thuẫn chăn nuôi lợn

Tối 14/6, một nhóm đối tượng (chưa xác định được danh tính) đã đến nhà ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi, trú thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) rồi bất ngờ lao vào chém ông Văn bị thương nặng.

Anh Phạm Hồng Cấp kể lại sự việc kinh hoàng.

Nhóm đối tượng này tiếp tục dùng hung khí đuổi đánh làm hai con trai ông Văn là Phạm Hồng Cấp và Phạm Hồng Phát bị thương nặng, nằm bất động trên vũng máu ở gần nhà. Sau đó, người dân địa phương phát hiện đã đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Ông Văn đã tử vong và được đưa về nhà ngay trong đêm.

Nạn nhân Phạm Hồng Cấp, con trai ông Văn cho biết, gia đình anh có mâu thuẫn với người hàng xóm là ông Nguyễn Văn Mười. Nguyên nhân gia đình ông Mười chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường nên ông Văn nhiều lần phản ánh sự việc này và làm đơn trình báo với chính quyền xã.

Hiện trường vụ truy sát.

Sáng 15/6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ 3 cha con bị truy sát, Công an tỉnh Quảng Nam bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ việc này do mâu thuẫn giữa gia đình nạn nhân và hàng xóm.

Bà con hàng xóm lo hậu sự cho ông Văn.

Theo Đại tá Dũng, trong quá trình làm chuồng lợn, gia đình ông Văn phát sinh mâu thuẫn với hàng xóm, dẫn tới việc ẩu đả xảy ra vào ngày 14/6. Bước đầu xác định, nhóm người kéo đến nhà ông Văn có hơn 10 người. Đến sáng nay (15/6), Công an tỉnh Quảng Nam đã làm việc với 2 đối tượng liên quan. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tập trung lực lượng xác minh, làm rõ./.