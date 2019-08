Nhóm đối tượng tạt sơn và mắm tôm vào quán phở ở TP HCM bị bắt

Liên quan đến vụ việc chủ quán Phở Hoà kêu cứu với cơ quan chức năng vì bị “khủng bố”, quấy rối suốt thời gian dài, chiều nay (5/8), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02)- Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ khẩn cấp 5 người trực tiếp tham gia vụ việc để xử lý.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM, 5 người bị bắt giữ khẩn cấp gồm: Phạm Phong Phú, Khương Đình Đồng, Phạm Thành Đô, Nguyễn Xuân Tùng và Nguyễn Văn Công.

Đối tượng Phạm Phong Phú (áo đen), Khương Đình Đồng,

Phạm Thành Đô, Nguyễn Xuân Tùng và Nguyễn Văn Công bị bắt giữ.

Ngoài ra, công an còn tạm giữ thêm 2 nam thanh niên khác có liên quan là Kiều Hồng Sơn và Lương Văn Phúc để phục vụ điều tra. Được biết, khi bị đưa về trụ sở công an, Sơn và Phúc đang trong tình trạng dương tính với ma túy.

Sự việc xảy ra khi Trần Anh Tuấn (em rể ông Phạm Tùng Linh, 51 tuổi, chủ quán Phở Hoà) có vay nợ nhưng sau đó không còn khả năng chi trả. Phú đã cùng đồng bọn đến tạt mắm tôm, sơn vào nhà ông Tuấn để đe doạ. Sau nhiều ngày không thấy ông Tuấn xuất hiện, nhóm đối tượng chuyển sang quán Phở Hoà tạt mắm tôm, sơn vào quán để tiếp tục khủng bố tinh thần. Qua điều tra làm rõ, nhóm người này còn đến quán kêu phở và bỏ con gián chết vào tô phở rồi kiếm chuyện quậy phá quán Phở Hoà trước sự chứng kiến của một số thực khách, trong đó có cả du khách nước ngoài. Vụ việc đã gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, cũng như làm xấu hình ảnh một địa điểm ẩm thực truyền thống hơn 50 năm tại TPHCM.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm

về trật tự xã hội, Công an TPHCM cung cấp thông tin vụ việc.

Liên quan đến việc ông Tuấn có vay tiền và không có khả năng chi trả, Thượng tá Nam cho hay, Cơ quan CSĐT, Công an thành phố cũng đã lập hồ sơ triệu tập ông này để làm việc vì có dấu hiệu làm giả giấy tờ trong thời gian kinh doanh. Đồng thời, công an cũng làm việc với một số công ty thu hồi nợ có dính líu đến việc tổ chức cho người đến đe doạ, gây áp lực và thực hiện nhiều hành vi “khủng bố” bằng mắm tôm, sơn trong nhiều ngày liền gây mất an ninh trật tự trên địa bàn./.