Nhóm "quái xế" lập nhóm kín trên mạng xã hội, tổ chức đua xe trái phép

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam 10 đối tượng có liên quan đến vụ tổ chức đua xe trái phép trên quốc lộ 1 gồm: Nguyễn Văn Khang (23 tuổi), Lê Văn Khánh Duy (23 tuổi), Nguyễn Hoàng An (24 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành), Nguyễn Hoàng Phúc (20 tuổi, ngụ huyện Cai Lậy), Huỳnh Văn Khánh (22 tuổi), Huỳnh Văn Thành Đạt (21 tuổi), Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi), Trần Phú Quý (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang), Trần Ngọc Qui (21 tuổi) và Bùi Nguyễn Trung Hậu (20 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) để điều tra hành vi "gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1, Điều 318, Bộ luật hình sự 2015.

Nhiều đối tượng tham gia đua xe trái phép bị cơ quan công an bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, tối 11/2, hàng trăm "quái xế" từ các tỉnh như Tiền Giang, Long An, Bến Tre... lập nhóm kín trên mạng xã hội, hẹn nhau tổ chức đua xe trái phép. Các đối tượng này cho người cảnh giới trước trụ sở của công an nhằm báo động cho các tay đua khi thấy công an rời trụ sở.

Đến 22h30 ngày 11/2, các đối tượng đã tụ tập tại quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Long Hưng, huyện Châu Thành (Tiền Giang) để chuẩn bị đua xe thì bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và truy bắt 44 đối tượng gồm cả nam lẫn nữ, thu giữ 43 xe máy, trong đó có nhiều xe đã thay đổi kết cấu hình dáng, độ máy...

Tại cơ quan công an, các đối tượng này đã thừa nhận mục đích đua xe để so kè tốc độ và nhằm quảng cáo "lò độ xe" của các nhóm với nhau; trong đó các đối tượng Trần Phú Quý, Nguyễn Hoàng An và Huỳnh Văn Khánh thừa nhận hành vi tụ tập dàn hàng ngang, chặn dừng các xe trên quốc lộ để các "quái xế" khác tham gia đua xe. Còn Nguyễn Hữu Lộc, Trần Ngọc Qui, Huỳnh Văn Thành Đạt, Bùi Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Khang và Lê Văn Khánh Duy thì điều khiển xe đua, nẹt pô ... Việc tổ chức đua xe trái phép làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông trên quốc lộ 1./.