Nhóm thanh niên "bốc đầu" xe máy, quay clip đăng mạng xã hội

Trước đó, Công an huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng nhận thông tin từ người dân về video đăng tải trên trang Facebook cá nhân ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên có hành vi chạy xe mô tô bằng một bánh và không đội mũ bảo hiểm, địa điểm tại khu vực Nà Danh, xã Lê Lai, huyện Thạch An, Cao Bằng.

Hình ảnh nhóm thanh niên "bốc đầu" xe được đăng tải trên mạng xã hội facebook

Công an huyện Thạch An đã tiến hành điều tra, xác định các trường hợp vi phạm gồm: N.Q.K. (SN 2005, trú xã Đức Xuân, huyện Thạch An, Cao Bằng); L.N.T. (SN 2007, trú xã Đức Xuân, huyện Thạch An, Cao Bằng).

Tại cơ quan Công an, các trường hợp trên đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Công an huyện Thạch An tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm gồm: Điều khiển xe dung tích xi lanh trên 50cm3 với người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi; Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy...

Nhóm thanh thiếu niên bị lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng xử lý theo quy định

Ngoài ra, các thanh niên này còn bị xử phạt về việc đăng tải/chia sẻ video có nội dung bị vi phạm theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử./.