中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhóm thanh thiếu niên Đồng Nai mang hung khí hỗn chiến, 1 người chết

Chủ Nhật, 18:18, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân và lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, hàng chục thanh thiếu niên ở Đồng Nai mang theo hung khí nguy hiểm đã hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại khu vực lô cao su thuộc Đồi B (ấp Tân Phát, xã An Viễn, TP. Đồng Nai-Trước thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) vào đêm ngày 27/4/2026. Nhóm thanh thiếu niên đa số chỉ từ 16 đến 18 tuổi, cư trú tại phường Trảng Bom và xã An Viễn, TP. Đồng Nai.

Các đối tượng sử dụng vật sắt nhọn, xe ô tô, mô tô lao vào hỗn chiến. Vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm một người tử vong và nhiều người khác bị thương. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

nhom thanh thieu nien Dong nai mang hung khi hon chien, 1 nguoi chet hinh anh 1
Hai đối tượng cầm đầu chỉ nơi cất giấu hung khí 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã An Viễn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai nhóm đối tượng. Nhóm do Hoàng Văn Nam (biệt danh "Nam bia", SN 2002; thường trú xã Trảng Bom, thành phố Đồng Nai) cầm đầu. Nhóm còn lại do Đỗ Ngọc Triều (biệt danh "Năm Dinh", SN 1994; thường trú xã An Viễn, thành phố Đồng Nai) cầm đầu.

Để nhanh chóng phá án, Công an xã An Viễn đã tiếp xúc với thân nhân, gia đình các đối tượng để phối hợp tuyên truyền, chuyển thông tin kêu gọi đầu thú.

Qua nhiều ngày tích cực vận động, Công an xã An Viễn cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai đã tiếp nhận 12 đối tượng ra đầu thú.

nhom thanh thieu nien Dong nai mang hung khi hon chien, 1 nguoi chet hinh anh 2
Hung khí nhóm đối tượng sử dụng để tấn công nhau 

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn.

Công an xã An Viễn đã bàn giao 12 đối tượng này cùng các tang vật gồm: 5 con dao dài, 4 tuýp sắt, 1 xe ô tô và 4 xe mô tô cho Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 6/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Nai đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”, đồng thời khởi tố bị can đối với các đối tượng tham gia gây án.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Nhóm thiếu niên hỗn chiến tử vong công an khởi tố
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố 11 bị can vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị
Khởi tố 11 bị can vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 11 bị can liên quan vụ tụ tập hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Khởi tố 11 bị can vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị

Khởi tố 11 bị can vụ hỗn chiến gây rối trật tự công cộng ở Quảng Trị

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố 11 bị can liên quan vụ tụ tập hỗn chiến, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Khởi tố 6 đối tượng trong vụ 39 người hỗn chiến
Khởi tố 6 đối tượng trong vụ 39 người hỗn chiến

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng gồm: Trần Ngọc Yến, Võ Văn Giàu, Phạm Văn Vũ, Lê Lam Trung Hậu, Nguyễn Minh Giàu và Nguyễn Trọng Thiện để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Khởi tố 6 đối tượng trong vụ 39 người hỗn chiến

Khởi tố 6 đối tượng trong vụ 39 người hỗn chiến

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng gồm: Trần Ngọc Yến, Võ Văn Giàu, Phạm Văn Vũ, Lê Lam Trung Hậu, Nguyễn Minh Giàu và Nguyễn Trọng Thiện để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm, 4 người bị thương
Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm, 4 người bị thương

VOV.VN - Rạng sáng 22/3, hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến, ẩu đả tại phường Kiến An (Hải Phòng), khiến 4 người bị thương, nhiều đối tượng bị triệu tập điều tra.

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm, 4 người bị thương

Hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm, 4 người bị thương

VOV.VN - Rạng sáng 22/3, hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến, ẩu đả tại phường Kiến An (Hải Phòng), khiến 4 người bị thương, nhiều đối tượng bị triệu tập điều tra.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật