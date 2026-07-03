Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, phóng xe gây rối ở Hải Phòng bị triệu tập

Trước đó, đêm 25 rạng sáng 26/6/2026, một nhóm thanh thiếu niên chủ yếu sinh từ năm 2004 đến 2011, trú tại TP Hải Phòng, đã hẹn nhau mang theo hung khí di chuyển trên nhiều tuyến đường để tìm đánh nhau với các nhóm thanh niên khác.

Theo cơ quan Công an, trong quá trình di chuyển, các đối tượng điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, không gắn biển kiểm soát, liên tục lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi và dơ hung khí thị uy, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Khi đến khu vực đường Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Phòng), nhóm này gặp một nhóm thanh niên khác cũng mang theo hung khí. Hai bên đã rượt đuổi nhau trên đường. Trong quá trình bỏ chạy, một xe mô tô tự ngã tại khu vực trước cửa Công ty Hòa Xá trên đường Nguyễn Lương Bằng. Sau vụ việc, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệu tập 10 đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng và bàn giao cho Công an phường Lê Thanh Nghị tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát Hình sự khuyến cáo người dân không tụ tập, cổ vũ hoặc tham gia các hành vi đua xe trái phép, mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự. Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là lứa tuổi vị thành niên, không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện các nhóm thanh niên tụ tập có dấu hiệu gây rối, mang theo hung khí hoặc đua xe trái phép cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để xử lý, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trên địa bàn TP Hải Phòng.

Bắt đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài sau thời gian lẩn trốn VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã truy bắt thành công đối tượng Nguyễn Đình Hiếu (SN 2001, trú xóm Thượng Thọ, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), bị can trong vụ án "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương.