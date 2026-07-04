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Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 3/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, qua điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệu tập 10 đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng và bàn giao cho Công an phường Lê Thanh Nghị tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
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hung khí, Hải Phòng, gây rối
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2026-07/tiktok_nhom_thanh_thieu_nien_mang_hung_khi_phong_xe_gay_roi_o_hai_phong_bi_trieu_tap.m3u8
Tác giả
Ngọc Vũ/VOV.VN
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